Teljes mértékben mentesülnek a hivatali procedúrától a háztartási, kerti kutak és a mezőgazdasági öntözési célú kutak tulajdonosai 2024-től – írta meg a Napi.hu. Ennek értelmében nem kell bejelenteni azokat az új, vagy meglévő kutakat, amelyek nem mélyebbek 50 méternél; nem érintik az első vízzáró réteget; háztartási és mezőgazdasági használatra szolgálnak; illetve vízkészlet-védelmi szempontból nem védendő területen találhatók. Ezekben az esetekben engedélyeztetési eljárásra sem lesz szükség.

A portál információi szerint a 2024-től életbe lépő könnyítés azokra is vonatkozik, akik új kutat létesítenének és azokra is, akik korábban engedély nélküli, vagy a kiadott engedélytől eltérő kutat üzemeltetnek. A jövőre hatályba lépő módosítás végleg rendezi a szabálytalanul létesített sekély kutak helyzetét, mivel jövő januártól minden 2024 előtt ásott vagy fúrt kút automatikusan jogszerűen létesített lesz.

Fontos, hogy az új szabályozás nem csupán a háztartási célú, hanem a mezőgazdasági öntözésre használt létesítményekre is vonatkozik. Az új szabályozás rendezi a sekély kerti kutak helyzetét is azzal, hogy meghatározza a háztartási vízigényt kielégítő kutak jellemzőit. Ez persze nem jelenti azt, hogy mindenkire vonatkozik a könnyítés, ugyanis azok a sekély kutak továbbra is engedélykötelesek maradnak, amelyek a vízkészlet szempontjából kiemelt területen létesülnek.

Nagy István agrárminiszter korábban azt közölte, hogy továbbra is díjmentesen lehet üzemeltetni a korábban létesített és bejelentési kötelezettségnek eleget tevő kutakat. A szabályozásról pedig azt mondta, a célja az volt, hogy megoldódjon az az évek óta súlyosbodó probléma, amelyet az engedély nélkül kialakított kutak jelentenek a mezőgazdaságnak és a környezetnek.

Fackelmann István, Ásotthalom alpolgármestere a környékbeli gazdák nevében erre reagálva azt mondta, egyáltalán nem nyugtatta meg őket az agrárminiszter közleménye. – Nem szól semmiről, ugyanúgy pénzbe fog kerülni az egyéb engedélyeztetés. A Mi Hazánk ezért aláírásgyűjtésbe kezdett az engedély nélküli fúrt vagy ásott kutak moratóriumának év végére tervezett kivezetése miatt.

Ásotthalmon egyébként a helyi értéktárba is felvették az ásott és fúrt kutakat.

– Fackelmann István alpolgármester kezdeményezése arra hívta fel mindannyiunk figyelmét, hogy víz nélkül veszélybe kerül a település jövője. A tanyavilágban a vezetékes ivóvíz-ellátás csak részlegesen elérhető, ha az emberek a bürokratikus akadályok miatt csak a közkifolyóknál juthatnának ivóvízhez, akkor ott sorok állnának folyamatosan – nyilatkozta lapunknak Papp Renáta, Ásotthalom polgármestere.