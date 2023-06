Az Év tájépítésze-díj az egyik legrangosabb elismerés, a szakma Oscar-díjának is szokták nevezni. A Magyar Építész Kamara Táj‐ és Kertépítészeti Tagozata és a Magyar Tájépítészek Szövetsége immár 11. alkalommal adta át, legalább tíz évet átölelő, tervezett és megvalósult munkák portfóliójával lehetett rá nevezni. A többfordulós megmérettetés döntőjébe végül öt szakember jutott be, köztük a Fontos Mérnök Stúdió Kft. tájépítésze, Vakula Réka. És bár a díjat végül nem ő nyerte, mint mondta, már az is hatalmas szakmai siker, hogy a legjobbak között állhatott a díjátadó színpadán.

Felkértek, hogy pályázzak, már ez is rendkívül nagy megtiszteltetés volt

– mesélte lapunknak. Végül 9 munkát adott be, köztük több szegedi projektjüket is. Ezekkel érdemelte ki, hogy az ország 5 legjobb szakembere közé kerülhetett.

Az egyik munkánknak aktualitása is van: most szombaton helyezik el azt a plakettet, mely az Oskola utcai felújításért járó Hild-díjat jelképezi. Kihívás volt a szűk utcában megoldani, hogy a kitelepülések, kerékpárosok, gyalogosok és a hídra tartók is tudjanak itt közlekedni, büszke vagyok rá, hogy mindezek mellett még a fasornak is találtunk helyet. Egy palotasor előtt, ahol a fotózhatóság is számít, ez nem kis dolog

– magyarázta. De a pályázatában szerepelt még az újszegedi Víztorony tér, ahol az elhagyott, üres betonrengetegből zöld szabadidőparkot alakítottak ki, illetve a Vértó átépítése is.

Utóbbiból, sajnos, végül sok tervezett dolog kimaradt a költségvetés szűkössége miatt, de a mi szakmánkban tudni kell elengedni álmokat és alkalmazkodni. Ma már tudok ott is úgy sétálni, hogy nem azon gondolkozok, miket álmodtunk még meg

– mosolygott.

Vakula Réka úgy fogalmazott, szerencsés adottság, hogy irodájukban együtt dolgoznak az építészek és a tájépítészek, hiszen közösen tudnak hatni egymás gondolataira. Ennek különösen az olyan nagy projektek kapcsán van előnye, mint például a Széchenyi tér átépítése. Ennek terveit szintén ők készítették két teljes éven keresztül, és már csak pályázati forrásra vár a város, hogy megvalósíthassák. Mivel egy vármegyeszékhely főterének kialakítása nem mindennapi feladat, ezt szintén becsatolták a szegedi tájépítész portfóliójába. Ahogyan a rakpart zöld gyalogos sétánnyá alakításának, valamint a déli Tisza-híd terveit is, hiszen ezekben a projektekben is rengeteg közterület-rekonstrukciós feladat van, melyeken irodájuk is dolgozik.

A szegedi tájépítész a döntőbe kerülését úgy értékeli, amellett, hogy növelte önbecsülését, valószínűleg láthatóságát is erősítette, mely vidéki szakemberként mindig nagyon előnyös.

Jó érzés, hogy már jegyeznek a szakmában, és bár a jelölés nekem szólt, az irodai háttérország nélkül ez nem sikerülhetett volna

– mondta. Éppen ezért pénznyereményéből közös bécsi kirándulást terveznek, hogy mindenkinek életre szóló emlék legyen ez a szakmai siker.