Aki arra sétál, akár fagyizás előtt vagy után, azt tapasztalhatja, hogy jól halad az óvodai-iskolai konyha építése Balástyán, ami a vasárnap készített fotónkon is jól látható. Ez a megállapítás időarányosan is igaz, hiszen már a tető bádogozása is elkészült. Már a járdákat, a kerítést építik a szakemberek, és megkezdődött a tereprendezés is. Az összes gépészeti munka elkészült, egyedüli kivétel a padlástérben a szellőztető berendezés teljes kivitelezése, amely még nem fejeződött be. A tetőn a szellőzőnyílások kimenete már megfigyelhető, a belső térben a falak és a padló burkolása van folyamatban, azon szorgoskodnak a munkások. A külső vakolás is készen lesz júniusban.