Tavaly februárban vezette be a kormány az árstopot, amelyet aztán novemberben kibővített. A kristálycukrot, a búzafinomlisztet, a finomított napraforgó-étolajat, a sertéscombot, a csirkemellet, a csirke far-hátat, a csirkeszárnyvéget és a 2,8%-os UHT tejet 17 hónapja a 2021. október 15-i áron, a tyúktojást és az étkezési burgonyát 9 hónapja a 2022. szeptember 30-i áron lehet megvásárolni. Ennek azonban jövő hét kedden vége lesz: augusztus 1-jével megszűnik minden ársapka.

Hogy mennyibe kerülnek majd ezután ezek a termékek, azt maximum találgatni lehet. Erre is készült egyébként szabályozás: a kilenc hatósági áras termék árstop utáni árát a bruttó beszállítói ár alapján számolják majd ki. Egyes becslések szerint egyébként a legtöbb termék akár még olcsóbb is lehet, mint jelenleg. A kormányrendelet azt is megszabja, hogy augusztusban és szeptemberben legalább két árstopos terméket kell minimum tizenöt százalékkal olcsóbban kínálniuk a boltoknak. Igaz, az akciózás, ellentétben az árstoppal, nem a teljes termékkategóriára vonatkozik majd, hanem azon belül egy konkrét termékre. És ha az elfogy, a vásárlók már csak a drágább alternatívákkal találkoznak majd a polcokon.

Ahogyan az várható volt, a boltokban megnőtt a kereslet az árstopos termékek iránt: az utolsó héten elkezdtek bespájzolni az emberek – elsősorban a tartós termékekből. Ezt meg is tehetik, a több üzletben – így például a Tescoban és a Lidl-ben – most lisztből, olajból és tejből is korlátlan mennyiséget lehet vásárolni. Tapasztalataink szerint pedig van is mindenből, egyedül a cukor az, amiből nem tudják garantálni a folyamatos elérhetőséget. A Rókusi körúti Tesco egyik árufeltöltje elárulta: csütörtök reggel 4 óra alatt 4-szer töltötték fel a tartós élelmiszerek polcsorait.

Fotó: Török János

A most megvásárolható UHT tejek nagyjából év végéig használhatók fel, az étolajak jövő nyárig, a liszt és cukor pedig korlátlanul eltartható – bár a liszt nem megfelelő tárolás esetén „bebogarasodhat”. Ezekből láttunk legtöbbet a kosarakban.

Pár hónapra elég lesz

– mutatta kosarát Peták Csaba csütörtök délelőtt.

Összesen 24 doboz tejet, 15 üveg étolajat, 10 kiló lisztet és 10 kiló cukrot vásárolt lányaival. Csentes József eddig nagyjából 30 ezer forintért vásárolt be árstopos termékekből, mint mondta, a hűtőt is tele rakta. Tegnap tojásért jött, abból 30 darabot vett. A húspultnál is folyamatos volt a sor. Délelőtt megnéztük a Tesco mellett a Lidl-t és a Spar-t is, mindenhol volt sertéscomb és csirkemell is. Igaz, főleg spanyol, román és lengyel származási helyekről, utóbbi két üzletben pedig megtartották ezekből a mennyiségi korlátozást.

A felvásárlási láz a következő napokban valószínűleg tovább élénkül majd, kérdésünkre azonban a Tesco és a Lidl sajtóosztálya is azt mondta: folyamatosan tudják biztosítani a termékek elérhetőségét, egyelőre pedig annak sem látszik jele, hogy az áruházak visszatartanák a készleteket a jövő heti áremelésekre számítva.