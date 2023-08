Az állami támogatással megvalósuló befektetés mögött egy, a nemzetközi színtéren is piacvezető kínai agrár-élelmiszer-ipari csoport hazai cége, a Benepack Hungary Kft. áll, amely idén tavasszal már meg is vásárolt egy 10 hektáros területet az ipari parkban 640 ezer euróért. A tervezett üzem nagy vitákat keltett a makói képviselő-testület ülésein; az ellenzék aggódott, azt sejtetve, hogy ide is akkumulátorgyár kerül – a polgármestert támogató többség képviselői azonban ezt cáfolták.

Fotó: Szabó Imre

Végül Farkas Éva Erzsébet polgármester öntött tiszta vizet a pohárba, amikor elmondta, könnyűfém-, azaz alumíniumtartalmú csomagolóeszközök készülnek majd itt. Tipikusan ilyen például a kólásdoboz. Azt is elmondta, hogy a szakhatóságok figyelemmel kísérik a környezetvédelmi előírások betartását.

A beruházást többek között az tette lehetővé, hogy a makói ipari park infrastruktúráját – mint ugyancsak beszámoltunk róla – komoly összeggel, kormányzati segítséggel fejlesztik, ami akár további beruházók érkezését is előmozdíthatja. Az új üzem, amely a Maros-parti város számára nagy gazdasági lehetőséget jelent, várhatóan a jövő év tavaszán kezdi meg a termelést.