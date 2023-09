A vármegyében először Algyő rendelkezik majd új, a legfrissebb jogszabályoknak megfelelő településrendezési tervvel, melyen már dolgozik az önkormányzat egy külsős céggel közösen. Éppen ezért megkérdeztük Molnár Áron polgármestert arról, hogy pontosan mit is jelent ez a terv és miben tér majd el az új a régitől. A településvezető közölte, ez egy olyan átfogó terv, amely nélkül valójában nem lehetne fejleszteni a települést, hiszen hosszútávú, 10-15 évre kitekintő terveket fogalmaznak meg benne, de meghatározzák az utat is, mely a céljaik eléréshez vezet. Ezek a középtávú célok, amelyeket a közösségi szándékok és a helyi érdekek mentén jelölnek ki.

Jelezte, például döntenek arról, hogy mennyire legyen benépesülve a község, mekkorák legyenek a telkek, milyen típusú településrészek legyenek Algyőn, milyen mértékű legyen ott a városiasodás foka, tovább hogyan nézzen ki az arculat, milyen legyen az utcák képe. Hozzátette, az engedélyezésekről is döntenek. Többek közt arról, hogy utcafrontos beépítés esetén szeretnének-e kültéri klíma látni, vagy lehet-e rózsaszínre festeni a kerítést. Egyiket sem szeretnék a képviselők, ezt már a régebbi, most érvényben lévő településrendezési terv is tartalmazza.

Molnár Áron elmondta, lesznek változások az előző tervhez képest, hiszen átgondolják például azt, hogy biztosan szükség van-e olyan részekre a községben, amelyeket korábban meghatároztak, valamint biztosan szükség van-e még egyetlen ingatlan esetén az elővásárlási jog biztosítására. De az utcák nyitása, a lakóterületek kijelölése, az épületek magasságának meghatározása, a vízgazdálkodás és csapadékvíz-gazdálkodás fejlesztése is terítékre kerül majd a képviselők ülésén.

Mindemellett a településrendezési tervben szó lesz a zöldinfrastruktúra-elemek térbeli kialakításáról, az épített és táji környezet korlátozó tényezőiről, valamint a természet- és környezetvédelmi, örökségvédelmi szempontokról, vármegyei és országos területrendezési szándékok térbeli elemeiről is. Továbbá megmutatja a település működéséhez szükséges meglévő és tervezett műszaki infrastruktúra-elemek elrendezését is.

Összességében tehát a most készülő rendezési terv lényegében a Helyi Építési Szabályzat rendelete, amely az országos előírásokat egészíti ki a helyi viszonyokra szabott sajátos szabályokkal. Az új terv elkészítésébe egyébként a lakókat is bevonta az önkormányzat, a nyáron arra kérte a helyieket, hogy e-mailben mondják el településfejlesztési, településrendezési és településképpel kapcsolatos észrevételeiket.