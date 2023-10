November-decemberben folyamán csoportos létszámleépítésre kerül sor Hódmezővásárhely legnagyobb munkáltatójánál, a Villeroy & Boch Magyarország Kft.-nél. A vállalat ezt az európai fürdőszobai piac drasztikus visszaesésével indokolja. Ahogy többször is megerősítették lapunknak, a konkrét elbocsátások mintegy 45-50 helyi, magyar munkavállalót érinthetnek.

Értesülések szerint azonban ez feltehetően csak a küszöbön álló leépítések alsó határa. Így számolnak a vásárhelyi városházán is, nem véletlenül megy a fejvakargatás, s az sem véletlen, hogy a propagandamédia már sokadik cikkében igyekszik azt sugallni, hogy nincs itt semmi látnivaló. Innen üzenjük, hogy a fenébe ne lenne: több tucat vásárhelyi család marad munka és megélhetés nélkül! Persze nincs új a nap alatt: a Márki-Zay által kézivezérelt, önkormányzati pénzből fenntartott propagandamédia ezúttal is a magánvállalkozás mellé áll, nem az állásukat veszítő vásárhelyiek mellé, és a jelek szerint a városvezetés sem azon gondolkodik, miként tud segíteni az érintetteken, hanem azon igyekszik, hogy a problémát a szőnyeg alá söpörje!

A Promenad24 több forrásból is úgy értesült, hogy a Villeroynál tervezett átalakítások a mintegy 800 fős dolgozói állományból összesen 150-170-180 főt is érinthetnek, ez is mutatja, milyen drasztikus lépésre készülnek a porcelángyárban. Úgy tudjuk, a teljes, körülbelül 80 fős indonéz munkavállalói állománytól elköszönnek. Elküldenek továbbá 45-50 helyi, magyar munkavállalót, emellett 20 fő dolgozót megpróbálnak a romániai telephelyre átirányítani, újabb 20 fő foglalkoztatását munkaerő-kölcsönzéssel szeretnének máshol megoldani, s 10 fő nyugdíjas dolgozó foglalkoztatását is hamarosan befejezhetik. Ezen értesüléseinket egyébként közvetetten maga a cég is megerősítette, amikor arról írt, hogy a 45-50 magyar munkavállaló elküldése mellett számos egyéb intézkedésre is készülnek: külföldi munkaerő szerződéseinek felmondása, átcsoportosítások, közeljövőben nyugdíjba vonulók megtartása stb. (Erősen valószínűsíthető, hogy azért tartják meg most a nyugdíjas munkavállalókat, mert hamarosan velük amúgy is befejezik az együttműködést – a szerk.)

Mindezek tükrében korántsem véletlen, hogy ezerrel megy a fejvakarás a torony alatt. Az egyszerre számos vásárhelyi családot érint leépítés fájóan rávilágított: az elmúlt időszakban a város semmilyen olyan beruházást nem hajtott végre, ami munkahelyeket teremtett volna, vagy élénkítette volna a helyi gazdaságot, hogy a vásárhelyi cégek növelhessék munkaerő-felvevő képességüket. Belvárosi szökőkutakból, díszburkolatból és toronycsinosítgatásból nem lesznek munkahelyek – legfeljebb a haveri vállalkozóknak…

Olvasható a Promenad24 oldalon.