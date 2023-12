Az Európai Unióban elsőként Magyarország vezetett be állatjóléti támogatást a méhészek számára, melyet 890 ezer méhcsalád után igényeltek a gazdálkodók. Nagy István agrárminiszter arra hívta fel a figyelmet, a méhészetre nem tekinthetünk csupán gazdasági tevékenységként, mert elsődleges célja nem a mézértékesítés, hanem a beporzás biztosítása. A biológiai sokféleség fenntartása és a biztonságos élelmiszerellátás elképzelhetetlen a méhek nélkül. A tárcavezető kitért arra is, a méhészet az agrárium egyik legkisebb, de egyben legfontosabb ágazata is. Az agrártárca minden lehetséges eszközzel segíti az egészséges méhállományok fenntartását. A Magyar Államkincstár első körben több mint 3000 méhész számára kezdi meg a kifizetést, csaknem 1 milliárd forint értékben. Nagy István kiemelte, az uniós mézpiac megtisztításának szorgalmazása mellett az Agrárminisztérium kiemelt segítséget nyújt a méhészet számára a Közös Agrárpolitika 2027-ig tartó támogatási időszakában, valamint a nemzeti támogatási rendszerben egyaránt.