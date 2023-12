A szállásfoglaló portál kiemelte: az ünnepi időszakból a szálláshelyeken az idén is elsőként a szilveszter telítődött, jó pár frekventált wellness hotel már november végén teltházat jelzett az év végére. A foglalásonkénti átlagár fejenként egy éjszakára 15 ezer forint.

Ilyenkor többen keresik a wellness-ajánlatokat és az óévbúcsúztató, ünnepi csomag ajánlatokat, valamint programlehetőségeket - tették hozzá. A jövő éves várakozásaikról Szabó Tamás, a Szallas.hu Magyarországért és Horvátországért felelős igazgatója a közleményben kifejtette: a gazdasági környezet javulása várható 2024-ben, ami az utazások iránti kereslet erősödését eredményezi. Jelezte: további növekedési lehetőséget tartogat, hogy azok, akik az idén anyagi megfontolások miatt nem mentek a nyaralni, jövőre már áldozni fognak rá. A belföldi turizmus élénkülését segítheti az is, hogy a SZÉP-kártyát 2024. január 1-jétől ismét csak szállásra és vendéglátásra lehet felhasználni. Erre nagy szüksége is van a szektornak, mert a külföldi utazások a koronavírus-járvány után már visszatértek, jövőre ez a trend maradni fog, de valószínűleg már nem erősödik - vélekedett Szabó Tamás.

A közleményben tájékoztattak arról is, hogy 2024-re is indítanak akciós előfoglalási kampányt a Szallas.hu oldalán. Az eddig már megtett 2024-es nyári foglalások alapján Budapest, Szeged, Siófok, Hajdúszoboszló, Pécs, Eger, Gyula, Balatonfüred, Hévíz és Debrecen a legkeresettebb úti cél.

A Szallas.hu portál a GKI Digital 2017-es felmérése szerint Magyarország legnagyobb szállásfoglaló oldala. A Szallas.hu-n 2022-ben a magyar vendégek 41,2 milliárd forint értékben foglaltak magyarországi szálláshelyekre.