Mint ismert, két lépcsőben emelték meg az üzemanyagok jövedéki adóját Magyarországon, a január 1-jei 20 forintos növekedést most hétfőn újabb 21 forintos követte. Az időközben bekövetkezett árváltozásokat figyelembe véve január első felében mindet egybevetve a literenkénti gázolaj 31, a benzin pedig 38 forinttal kerül többe, mint december legvégén, így egy átlagos, 50 literes tankolás ezzel 1500-2000 forinttal kerül többe a töltőállomásokon – mutat rá a Világgazdaság, amely hétfői összeállításában végignézte, melyek most a legolcsóbb benzinkutak az országban. Ehhez a Holtankoljak.hu adatbázisát használták fel, melyben külön leszűrték Szegedet és 50 kilométeres környékét is.

Szeged és ötven kilométeres környékén a benzin esetében Mobil Petrol még a kiskutaknál is olcsóbb és Kiskunmajsán 555,9 forintos árat kalkulált ki. Az Auchan ezúttal is az 566 forintos árazással rukkolt ki Szegeden. Az Orlen Hódmezővásárhelyen 574 forintért áruja a 95-ös benzint, ami már csak 4 forinttal kedvezőbb az országos átlagártól. A térségben a gázolajat is a Mobil Petrol árulja a legolcsóbban, 584,9 forintért szintén Kiskunmajsán. Ezt az árszintet csak a jászszentászlói kiskút tudja megközelíteni a maga 589 forintos árával. Az Auchan a szokásos 595 forintos árazásával állt elő Szegeden.