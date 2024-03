Szombaton a hagyományos piac mellett ismét lesz Nagymágocsi Kosár, vagyis termelői piac. A megszokott árukon kívül lesznek chilis finomságok, húsvéti díszek, lekvárok, savanyúságok, fűszernövények, ivólevek, édes- és sós sütemények, lepények, szárított gombák és gyógynövények. Parajdi sót is árulnak, valamint easy fresh termékeket, mézet, sajtot és joghurtot is vásárolhatnak a piacra látogatók 7-től 10 óráig. Most is lesz helyben és bográcsban főzött birkapörkölt, amit 10 órától lehet megvásárolni.