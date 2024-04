Kisebb áttörés következik a magyar üzemanyagpiacon – ez derül ki a Holtankoljak.hu friss előrejelzéséből.

Az üzemanyagár-figyelő blog ugyanis arról számolt be, hogy

péntektől a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is csökken.

A benzinnél literenként 3 forintot engednek a jelenlegi árból, míg a dízelnél ennél is nagyobb áresés jön és bruttó 5 forinttal fognak alacsonyabb árat fizetni a benzinkutak a nagykereskedőknek.

Mennyibe fog kerülni az üzemanyag péntektől?

Arra lehet számítani, hogy a töltőállomások átengedik ezt az árelőnyt a járműtulajdonosoknak, így ezt figyelembevéve az átlagárak április 12-től az alábbiak szerint alakulhatnak:

95-ös benzin: – 641 Ft/liter,

gázolaj – 653 Ft/liter.

Jelenleg – és ez csütörtök éjfélig így is marad – a 95-ös benzin átlagára 644 Ft/liter, a gázolajé pedig 658 Ft/liter. Fontos hangsúlyozni, hogy átlagárakról van szó, amelyektől a tényleges kiskereskedelmi árazás jellemzően eltérhet. Az autópályák mellett például nagyjából 50 forinttal drágább az üzemanyag literje. Mindenesetre az idén eddig, tehát januártól mostanáig nagykereskedelmi szinten

a literenkénti benzinár 102, a dízelár pedig 80 forinttal nőtt,

jóllehet ebből 41 forint a kötelező januári jövedékiadó-emelésre vezethető vissza. Ezt leszámítva 61 és 39 forint plusz figyelhető meg a benzinnél, illetve a dízelnél. A nagyjából 80-100 forint körüli literenkénti drágulás azt jelenti, hogy egy átlagos, 50 literes tankolás 4000-5000 forinttal kerül többe most, mint tavaly decemberben.

Megijedtek a kormánytól az üzemanyag-kereskedők

A mostani üzemanyagár-csökkentés némiképp váratlan, hiszen az elmúlt időszakban legfeljebb elvétve, illetve részlegesen faragtak az árakból: vagy a benzinét vagy a dízelét mérsékelték. Olyan, hogy egyszerre essen mindkettő legutóbb február legvégén következett be, másfél hónapja. Akkor még az átlagárak (benzin és dízel) 615, illetve 647 Ft/liternél jártak.

Hogy most újra meglépték a kettős csökkentést a kereskedők, annak bizonyosan köze lehet ahhoz, hogy a kormányzat jelezte: szerinte valami nem stimmel a magyar árképzéssel. Emiatt a kormányzat a hét második felében asztalhoz is ülteti a Mol és a Magyar Ásványolaj Szövetség képviselőit. Az üzemanyag-kereskedelem meghatározó szereplőit egészen pontosan Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter fogadja. Nem új keletű egyeztetésekről van szó, ilyenre legalább kétszer dokumentáltan is sor került korábban. Azonban a mostani találkozó annyiban mégis rendkívüli, mert Nagy Márton előre jelezte,

úgy látják, a magyar üzemanyag ára elcsúszott a régióhoz képest.

Volt egy megegyezésünk a Magyar Ásványolaj Szövetséggel. A megállapodásban foglalt régiós középmezőnynek megfelelő áraktól elcsúsztak a magyar üzemanyagárak az elmúlt időszakban – hívta fel a figyelmet a tárcavezető.

Olvasható a Világgazdaság oldalán.