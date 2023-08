Alapvetően továbbra is derült, napos idő várható, azonban az Alföldön már gomolyfelhők lehetnek az égen. Ott késő délutántól növekszik a zápor, zivatar esélye. Éjszaka másutt is több lesz a felhő, záporra, zivatarra legnagyobb esély a Szeged-Budapest sáv mentén mutatkozik. Szerdán a napsütést több-kevesebb gomolyfelhő zavarja, továbbra is lehetnek záporok, zivatarok.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 20 fok között valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 28 és 33 fok között alakul.

Dél, délkelet felől megnövekszik a gomolyfelhőzet - a napsütés mellett, és elszórtan fordulhat elő zápor, zivatar. Csak zivatarok környezetében várható szélerősödés. 31 fok körül alakul a hőmérséklet.

Olvasható a Köpönyeg oldalán.