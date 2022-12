A mélységi területen egyre sű­rűbben érkezik a riasztás, míg a két kerítés között naponta több száz embert akadályoznak meg a hazánkba történő illegális be­­lépésben a határvadászok. Testközelből néztük meg a szeptemberben szolgálatba állt határvadászok munkáját, Ti­­sócz­­ki Zoltán volt ebben segítségünkre, aki az elsők között szerelt fel a párjával közösen.

Lapunknak elmondta, na­ponta többször is intézkednek létrázós csoporttal szemben, azonban a migránsok egyre agresszívebbek. Az új módszerük az, hogy amíg többen létra segítségével próbálnak meg átjutni a kerítésen, addig két oldalról dobálók vannak, akik kövekkel hajigálják meg az egyenruhásokat és azok járműveit, hogy ne tudják megközelíteni az átmászókat. Megjegyezte, vannak olyanok is, akik létra nélkül jönnek, átmásznak és átugrálnak a ke­­­­rítésen. Elárulta, a párjával mindig ugyanazokon a napokon vannak szolgálatban, azonban ritka, hogy ugyanabba a szektorba legyenek be­­osztva.

Zoltán egyébként a mélységi területen látott el szolgálatot, amikor mellé szegődtünk, így folyamatosan az erdőket és az elhagyatott tanyákat kutattuk fel vele, valamint a magyar és a cseh rendőrökkel közösen. A határvadászok ugyanis a rend­őrökkel együtt szolgálnak. Több olyan lakatlan tanyát is találtunk, ahol egyértelmű nyoma volt a migránsok korábbi jelenlétének. Az illegális bevándorlók jellemzően kárt is tesznek az ilyen ingatlanokban, például betörik az ablakokat, és ott jutnak be a házba.