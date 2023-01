Hosszú tárgyalási nappal folytatódott csütörtökön a Szeviép-ügy a Debreceni törvényszéken. Az ügyész és a védelem is perbeszédeket tartott. Az álláspontjuk az évek alatt semmit sem változott.

Cégeknek, magánszemélyek adtak kölcsönt

Laczi Beáta ügyész perbeszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy a Debreceni Törvényszéknek az elsőrendű bíróság felmentő ítéletét kell vizsgálnia a mostani eljárásban. Az ügyész azt kérte, hogy a Debreceni Törvényszék egészítse ki a korábbi tényállást egyebek mellett azzal, hogy a Szeviép olyan cégeknek is adott kölcsönöket, amelyek nem a saját tulajdonukban voltak. Az ügyészség álláspontja továbbra is az, hogy a Szeviép 2009-ben fizetésképtelenné vált, de volt olyan, hogy már a korábban lejárt számlákat sem fizettek ki, és még közvetlenül a csődeljárás előtt is fizetek ki pénzeket. Laczi Báta hozzátette, hogy a cégvezetőknek vizsgálniuk kellett volna, hogy milyen cégeknek adnak kölcsönöket, és folyamatosan figyelni kellett volna a működésüket, de ez nem történt meg. Vagyis a vádlottak kölcsönadási gyakorlata a Szeviépnek, de a vállalkozásoknak sem volt jó, nem voltak észszerűek a kiadások. A saját cégek finanszírozása pedig azért volt aggályos, mert szinte csak a Szeviéptől kaptak munkát, éppen ezért bizonytalan volt a működésük. Laczi Beáta hosszan sorolta azokat a tranzakciókat, amikben a Szeviép kölcsönadott magánszemélyeknek, illetve vállalkozásoknak, amelyek jó része az ügyész szerint nyilvánvalóan felelőtlen kiadás volt. Ráadásul szerinte a Szeviép gyakran gyakorlatilag „hitelintézeti tevékenységet” folytatott. Az ügyészség, ahogy korábban, most is börtönbüntetést kért a vádlottakra.

A védő szerint nem jó a vád

Az egyik szakértő sem tudott egzakt véleményt mondani, hiszen egyiküknek sem volt a feladata, hogy a Szeviép teljes gazdálkodását vizsgálja – mondta védőbeszédében a másodrendű vádlott ügyvédje. Békés Ádám szerint a cégvezetők az üzletek megkötésekor lehet azt mondani, hogy könnyelműek voltak, de emiatt csupán erkölcsi elmarasztalást lehet felhozni ellenük. A védő azt is elmondta, hogy nem azok a cselekmények vitték csődbe a céget, amiket az ügyészség a vádban megjelölt, vagyis egyebek mellett a leányvállalatoknak adott kölcsönök. Hozzátette, hogy az sem jó a vádban, hogy a kölcsönök nem feleltek meg a banki kölcsönadás feltételeinek. Mert ez nem is baj, hiszen saját vállalkozások voltak.

A védőbeszédben elhangzott, hogy ha direkt be akarták volna dönteni a céget, elég lett volna „elengedni” a leányvállalatokat, és akkor azok nem tudták volna teljesíteni a vállalásaikat. Mivel nem mondtak le ezekről a vállalkozásokról, a cég továbbműködésében bíztak. Vagyis nem történt észszerűtlen gazdálkodás. Békés Ádám arról is beszélt, hogy minden ekkora cégnél ki lehet mutatni rossz döntéseket, de ezek mindig utólag derülnek ki. Nem lehet levezetni, hogy a vádlottak direkt csődöltették be a céget, de az nem kérdés, hogy időnként hoztak rossz döntéseket. Az ügyvéd szerint nem történt bűncselekmény, és a védence felmentését kérte.

És akkor jött a Bajnai-kormány

Nem jó bűncselekménnyel lettek meggyanúsítva a vádlottak, ami először csalás, majd hűtlen kezelés, később pedig csődbűncselekmény lett. Az egyik legnagyobb probléma az egész eljárással ez volt – ezt már a harmadrendű vádlott védője mondta. Szilágyi János szerint a másik, talán még az előzőnél is nagyobb gond volt, hogy a Bajnai-kormány annak idején, az akkor kialakuló gazdasági világválság miatt visszafogta az állami kifizetéseket, ami így nehéz helyzetbe hozott sok ekkora méretű vállalkozást, köztük a Szeviépet is. Az ügyvéd azt mondta, hogy a csődbűncselekmény egyetlen feltétele sem áll meg, ezért az igazgatósági tagok büntethetősége nem állapítható meg. Ezért ő is védence felmentését kérte bűncselekmény hiányában.

Az ügyben a jövő héten még lesz egy tárgyalási nap, amikor a vádlottak beszélhetnek az utolsó szó jogán, és az ügyvédek, valamint az ügyésznő is válaszolhat a most elhangzott perbeszédekre. Utána, február végén ítéletet hoz a törvényszék.

Többszáz hitelező jelentkezett

Korábban megírtuk, hogy a Debreceni Törvényszéket jelölte ki végzésével a Kúria, a Szeviép-ügy másodfokú eljárásának lefolytatására. A több mint tíz éve húzódó Szeviép-ügyben csődbűncselekmény miatt emeltek vádat három férfi ellen. A cég 2009 elejére került nehéz helyzetbe, és április 18-án fizetésképtelenné vált, júniusban pedig csődeljárás indult ellene. A hitelezők kö­­zött nem jött létre csődegyezség, ezért a bí­róság 2010 augusztusában elrendelte a társaság felszámolását.

Körülbelül 500 hitelező nyújtotta be az igényét, összesen hatmilliárd forint feletti összegre, és csődbűncselekmény gyanújával nyomozás indult. Végül 2015-ben vádat emeltek a három cégvezető ellen. Az első fokon eljáró Szegedi Járásbíróság még úgy döntött, hogy börtönbe kell vonulniuk jelentős mértékű tényleges va­­gyoncsökkenést eredményező csődbűntett miatt. Az elsőrendű vádlottat öt év két hónap fogház, a másodrendű vádlottat hat év börtön, a harmadrendű vádlottat pedig öt év két hónap börtönbüntetésre ítélték.

Az egyik vádlott meghalt

A Szegedi Törvényszék viszont ezután másodfokon nem bűncselekmény, hanem bizonyíték hiányában mentette fel a három vádlottat. Az ügy ezután Pécsre került, ahol a harmadfokon eljáró Pécsi Ítélőtábla hatályon kívül helyezte a Szegedi Törvényszék ítéletének a másod- és harmadrendű vádlottra vonatkozó részét, (a harmadik vádlott időközben meghalt) és a másodfokú bíróságot új eljárásra utasította. Végül a Kúria a Debreceni Törvényszéket jelölte ki a büntetőper másodfokú eljárásának lefolytatására.