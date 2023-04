Továbbra is él a tízmillió forintos vérdíj, amit a rendőrség tűzött ki a szentesi Koncz Judit gyilkosáért – számolt be erről a Magyar Nemzet.

Ez azért is érdekes, mert a nő megölésével vádolt férfi büntetőpere jelenleg is zajlik a Szegedi Törvényszéken, igaz a bíróságnak nincs könnyű dolga az ügyben. Ugyanis a férfi indítványokkal bombázta a bíróságot, ártatlannak vallotta magát, sőt azt is mondta, hogy a fiatal nő öngyilkos lett. Ellene előre kitervelten, aljas indokból elkövetett emberölés miatt indult büntetőper.

A vádirat szerint a férfi és a nő 2003-ban ismerkedtek meg, és 2004-ben közös gyermekük is született, Szentesen éltek. A férfi múltja már akkor is kétes volt, Németországban lopás miatt 18 hónapos börtönbüntetésre ítélték. Amíg ezt töltötte, Koncz Judit beleszeretett egy ismerősébe, és hozzá is költözött.

A férfi látszólag elfogadta és tudomásul vette azt, hogy elhagyta a párja, valójában azonban elhatározta, hogy elégtételt vesz és megöli a nőt, ezzel egyúttal pedig a közös gyermekük felügyeleti jogát is megszerzi magának. Ekkor már csak a megfelelő alkalomra várt. A 26 éves nő 2006 júliusában egyik este a gyermekével egyedül volt otthon. A férfi éjszaka bement az udvarra, megmérgezte a házőrző kutyát, majd volt élettársát elhurcolta és halálra verte, a holttestet pedig a Tiszába dobta.

Közben a kisgyermek egyedül volt a házban, és egy végtelenített lejátszásra állított DVD-t nézett. Koncz Judit holttestét egy horgász találta meg 2007. július 3-án, de azonosítani csak csak 2020-ban sikerült.

D. Lajos nem segítette a nyomozást, és végig tagadta, hogy bármi köze lenne az asszony eltűnéséhez. Koncz Judit édesanyjának például azt mondta, hogy a nő él és külföldön dolgozik prostituáltként. Ők azonban nem hittek neki. A nyomravezetői díjat valószínűleg akkor vonják vissza, ha a bíróság bűnösnek mondja ki a férfit.