Bilincsben hozták a Szegedi Járásbíróságra kedden, de végül szabadon távozhatott az a nő, aki még tavaly december 7-én hívta fel a rendőrséget azzal, hogy felrobbantja a bíróság szegedi, Széchenyi téri épületét. Az ügyben előkészítő ülést tartott a járásbíróság, ahol az ügyész 1 év 2 hónap letöltendő börtönbüntetést kért a nőre. Azt kérte a bíróságtól, hogy a köznyugalmat súlyosan megzavarva elkövetett közveszéllyel fenyegetés miatt ítélje el az asszonyt. A bombariadó idejére ugyanis 245 bírósági dolgozónak és az ügyfeleknek is el kellett hagyniuk az épületet. A Széchenyi téri épületet kutyákkal is átvizsgálták, de nem találtak robbanószert.

A tárgyaláson az is kiderült, hogy a gyors- és gépíró végzettségű nő skizofrén, depressziós, bipoláris zavarai vannak, és pszichiáterhez jár, valamint gyógyszereket szed a problémái miatt. Az ügyész a letöltendő börtönbüntetés kérését azzal is indokolta, hogy az asszony korábban is többször hívta hamis riasztásokkal a segélyhívót.

Az asszony ügyvédje pedig azt kérte, hogy mentsék fel a védencét, vagy – ha el is ítélik – felfüggesztett börtönbüntetést kapjon.

A nő beismerte amit tett. Az utolsó szó jogán elmondta, sajnálja, hogy akkora zűrzavart okozott, de az ő élete is zűrzavaros volt akkoriban. Azt kérte, hogy engedjék szabadon, mert van hol laknia, és munkába is tud állni, ha szabadlábra kerül.

A bíróság végül 1 év 2 hónap, 2 évre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte. Azonban az ügyész fellebbezett, így az ítélet nem jogerős, viszont a bíróság arról is döntött, hogy megszünteti az asszony letartóztatását. Így szabadlábon távozhatott.