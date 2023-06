Csongrád-Csanád vármegyei kék hírek 2 órája

Fegyveres bűnbandák az urak a magyar határ közelében

Megint lövöldöztek az illegális bevándorlók a Szabadka környéki erdőkben. A lövéseket a határ magyar oldalán is tisztán lehetett hallani. Szerbiai információk szerint ketten is megsérültek. Német Ferenc, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara helyi elnöke szerint a helyzet fokozódik, és nem kizárt, hogy előbb-utóbb komolyabb fegyverek is előkerülnek az embercsempészek összecsapásaikor.

Az embercsempészetben nagyon komoly pénzek mozognak. Forrás: PannonRTV

A migráció önmagában is egy óriási kockázat, és a 2015-ös röszkei csata megmutatta, hogy ezek az emberek, ha nem az történik, amit akanak, nagyon komolyan neki tudnak feszülni Európának – mondta lapunknak a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara helyi elnöke. Pedig Német Ferenc szerint, aki be akar lépni, az – a szabályok betartásával – megtehetné. Azonban azoknak a migránsok akik jelenleg is a magyar-szerb határ szerb oldalán tartózkodnak, eszük ágában sincs a legális utat választani, ráadásul a helyzet folyamatosan súlyosbodik. Német Ferenc emlékeztetett, hogy a hétvégén újra fegyverropogás hallatszott a szerb-magyar határ közelében, a szerb oldalon, ahol ismét migránsok csaptak össze. A lövöldözés szinte az összes Szabadka környéki erdőben hallható volt. Ekkora összetűzésre még nem volt példa a különböző migránscsoportok között azon a környéken. Sok rendőr vonult ki a helyszínre, és a különleges egységeket is riasztották. A Szabadkai Rendőrkapitányságon azt közölték, hogy a migránsok közötti fegyveres leszámolásban két ember sérült meg.

Majdnem pontosan egy évvel ezelőtt júliusban is volt egy nagyobb migránsleszámolás a Makkhetesi erdőben. Akkor egy migráns meghalt és hatan megsérültek a pakisztáni és afgán csoportok összetűzésében. A fegyveres összetűzések pedig nem véletlenül alakulnak ki, az embercsempészetben ugyanis nagyon komoly pénzek mozognak. Egy migráns átcsempészése 3-5000 euró között mozog. Ebből óriási pénzeket lehet pillanatok alatt keresni – tette hozá Német Ferenc. Azt is elmondta, hogy ez már olyan üzletág, és annyi pénzzel, hogy a piti bűnözők szóba sem jöhetnek. Gyakorlatilag kialakult a magyar határ mentén az embercsemészésre szakosodott szervezett bűnözés. A maffiózók pedig nem válogatnak az eszközökben. Német Ferenc azt is elmondta, hogy a határ menti lövöldözések csak az első állomásai a folyamatosan rolmó helyzetnek. Szerbiában még rengeteg fegyver lehet, és nem csak kézifegyverek. Nem kizárt, hogy előbb-utóbb komolyabb fegyverek is előkerülnek az embercsempészek összecsapásaikor. Tulajdonképpen ki lehet jelenteni, hogy nem az a kérdés, hogy bekövetkezik-e egy komolyabb fegyveres konfliktus, hanem az, hogy mikor – mondta. Német Ferenc szerint az pedig különösen felháborító, hogy Brüsszelben döntenek a migránsok kötelező befogadásáról, ahol a korrupt baloldali politikusoknak fogalmuk sincs arról, mi történik a magyar határtól néhány méterre.

