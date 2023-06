Garázdaság és közveszély okozása miatt indítottak nyomozást egy férfi ellen, aki elektromos rollerrel betörte egy kocsma ablakát, utána pedig haragosa házára Molotov-koktélokat dobott Csongrádon. A férfi tavaly július 10-én hajnalban törte be a rollerral a kocsma ablakát, amivel 50 ezer forint kárt okozott. Ezután a haragosa házához ment, ahol otthon készített Molotov-koktélokat dobott az ingatlanra, azok azonban nem gyulladtak meg. Az egyik célt tévesztő üveg egy másik ház tetejét gyújtotta meg, amit a tüzet észlelő szomszéd eloltott. A rendőrök a helyszínen elfogták a férfit. A nyomozást most fejezték be, a rendőrség az iratokat továbbította az ügyészségnek, ahol a vádemelésről döntenek.