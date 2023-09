– Az elsődleges adatok alapján előre kitervelte a szexuális célzatú támadást az az emberölés miatt elítélt fogvatartott, aki megpróbálta megerőszakolni a Szegedi Fegyház és Börtön őrmesterét a börtön egészségügyi részlegén

– közölte még csütörtökön a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BvOP).

Ahogy megírtuk, az egészségügyi kezelésben részesülő fogvatartott a Szegedi Fegyház és Börtön I. objektumának egyik körletén, takarítást színlelve az ott szolgálatot teljesítő bv-s kolléganő mögé került és egy wc-pumpából eszkábált tárggyal leütötte az őrt, majd megpróbálta megerőszakolni. Nagyobb baj nem történt, ugyanis az őrmester védekezett, és kollégái is észlelték a támadást, így gyorsan érkezett a segítség. A fogvatartottat megmotozták, nála lepedőcsíkokat is találtak. Később elmondta, arra számított, hogy az ütéstől az őrmester eszméletét veszti, majd a lepedőcsíkokkal megkötözve megerőszakolta volna.

Már otthon van az őr

A Délmagyarország megkeresésére azt közölte a BvOP Kommunikációs Főosztálya, hogy a kolléganőjük az augusztus 31-ei esetet követően azonnal kórházi ellátásban részesült, ahonnan már haza is távozhatott.

Aki azt gondolná, hogy a börtönökben kevés nő dolgozik, téved, azt a tájékoztatást kaptuk, hogy jelenleg 233 nő teljesít szolgálatot a Szegedi Fegyház és Börtön személyi állományában.

Érdeklődtünk arról is, hogy általánosságban ilyen esetekben a kollégáiknak mit biztosít a BvOP, amivel kapcsolatban azt írták, hogy „az esetleges sérülések egészségügyi ellátása mellett biztosított a személyi állomány tagjának pszichológiai támogatása is, amelyet az intézet pszichológusa biztosít”. Azt is írták, hogy amennyiben kollégájuk egészségügyi vagy pszichológiai állapota ezt indokolja, lehetőség van a szolgálat alóli mentesítésre vagy a betegszabadság elrendelésére is.

Soron kívül

Általánosságban elmondható, hogy minden bekövetkezett rendkívüli eseményt követően az érintett fogvatartottra vonatkozó általános és speciális szabályok soron kívül felülvizsgálatra kerülnek

– válaszolták arra, hogy mire számíthat a fogvatartott, aki ellen feljelentést is tett a Szegedi Fegyház és Börtön parancsnoka, az ügyben a rendőrség büntetőeljárást folytat.

Sose történt ilyen

Lapunkkal azt is közölték, hogy bár valós fenyegetettséget jelent a fogvatartottak által elkövetett hivatalos személy elleni erőszak a bv-szervezetben, de az utóbbi évek fejlesztéseinek, jogszabály-módosításainak köszönhetően az ilyen események nagyjából a felére csökkentek. Míg 2017-ben országosan 60 eset történt, addig tavaly már csak 35 ilyen eset volt. Legutóbb 2017-ben követtek el fogvatartottak komolyabb támadást a felügyelők ellen. A Fővárosi Bv. Intézetben 2 elítélt áramot vezetett a zárkaajtóba, azzal a szándékkal, hogy életveszélyes sérülést okozzanak a szolgálatban lévő felügyelőnek.

Hasonlóra még nem volt példa a hazai börtönökbe

n – közölték arra a kérdésünkre, hogy próbáltak-e már megerőszakolni bv-s munkatársat.