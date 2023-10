Az elkövetkező napokban többen kilátogatnak a temetőbe, hogy megemlékezzenek elhunyt szeretteikről. Sokan otthon is mécseseket, gyertyákat gyújtanak. Ahhoz, hogy méltó módon emlékezhessünk meg, nagyon kell figyelni a tüzekre.

Tavaly egész évben 98 alkalommal keletkezett tűz temetőkben vagy azok környékén. A legtöbbször, 66 esetben a temető növényzete és a száraz avar kapott lángra. A legtöbb esetben csak néhány négyzetméteren pusztítottak a lángok, de néhány helyen a temető melletti területre is átterjedt a tűz, és többhektáros, kiterjedt szabadtéri tűz alakult ki. Összesen 330 ezer négyzetméternyi terület égett le. 17 alkalommal a temető területén kihelyezett szemetes gyulladt ki, 15 esetben pedig a sírhelyeken elhelyezett koszorúk égtek. Tavaly október vége és november eleje között 13 temetőben keletkezett tűz. Ugyanebben az időszakban 12 lakóépületben csaptak fel a lángok a kegyeleti gyertyák és mécsesek miatt.

Molnár Krisztina, a Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője elmondta, hogy a temetői tüzek megelőzése érdekében meg kell tisztítani a sírhely környezetét a száraz falevelektől, elszáradt koszorúktól és virágoktól. Fontos, hogy csak hőálló mécsestartóban lévő mécsest gyújtsunk meg, de célszerűbb ledmécsest használni. Ezek nem veszélyesek, és továbbb is világítanak.

A szóvivő beszélt arról is, hogy sokan otthon is gyertyát gyújtanak ebben az időszakban. Az ezzel összefüggő lakástüzek leggyakoribb oka, hogy az égő mécsest, gyertyát túl közel teszik valamilyen éghető anyaghoz. Ha a gyertyát vagy mécsest egy tűzálló tálra, a gyúlékony tárgyaktól távolabb helyezzük, akkor az nem forrósítja át a környezetét, és nem vezet lakástűzhöz a megemlékezés. Arról pedig már a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának vezetője beszélt, hogy a rendőrség idén is megkülönböztetett figyelmet fordít az ünnep nyugalmát veszélyeztető bűncselekmények és közlekedési balesetek megelőzésére, és fokozott óvatosságot kér a temetőkbe látogatóktól.

M. Toronykőy Márta elmondta, hogy a korábbi évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a temetők környékén ilyenkor gyakrabban fordulnak elő gépkocsifeltörések, kerékpárlopások, illetve gyakran lopnak el a sírokról virágot, koszorút, esetleg őrizetlenül hagyott táskát. Ebben az időszakban zsúfoltabbak lehetnek a tömegközlekedési eszközök, amelyeken különösen figyelni kell a zseblopások elkerülésére. Táskáját soha senki ne hagyja őrizetlenül, értékeit tartsa testközelben, amikor tömegközlekedéssel utazik. Az autóban pedig ne hagyjon látható helyen mobiltelefont, értékes tárgyakat. A temetők környékén – elsősorban a forgalom segítése és a bűncselekmények megakadályozása érdekében – fokozott rendőri jelenlétre lehet számítani.