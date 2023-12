Szombat hajnalban óriási torlódás volt tapasztalható a szerb-magyar határátkelőkön. Tompánál 4 órát is várakozni kellett, de Hercegszántónál is sor alakult ki mintegy 180 perces várakozással. A Röszke-Horgos közúti határátkelőn is hasonló volt a helyzet.

A reggeli órákban több órás várakozási időről számoltak be a Magyarország felől Szerbiába utazók.

A kora délutáni órákban azonban sokat javult a helyzet és az utazók már azt mondták kevesebb, mint egy óra kellett nekik, hogy átjussanak a határon. Az átkeléshez szükséges idő folyamatosan változik. Ezért azt javasoljuk, hogy mielőtt útnak indulnak a határfigyelő oldalakon, vagy az okostelefonos felhasználásban ellenőrizzék, hogy melyik határátkelőt érdemes választani.

Az utazók elmondása szerint inkább a Szerbiába való belépéskor kellett több időt várakozni.

