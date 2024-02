Csongrád-Csanád vármegyében csütörtökön három csoportban összesen tizenkét embert akadályoztak meg abban, hogy illegálisan Magyarországra lépjen

– közölte pénteken az Országos Rendőr-főkapitányság.

A Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség pedig arról számolt be, hogy vádat emeltek egy a férfi és hét társa ellen, akik egy nemzetközi embercsempész bűnszervezet résztvevőiként vettek részt határsértők magyarországi szállításában. A letartóztatásban lévő vádlottakat bűnszervezetben és társtetteségben elkövetett, minősített embercsempészéssel vádolják. A csoportot irányító férfi a vád szerint 2022-ben kapcsolódott be egy illegális migránsok csempészésével foglalkozó külföldi bűnszervezet tevékenységébe. Megrendelője mindig jelezte felé, hogy az illegálisan átkísért migránsok a déli határszakasz melyik részén és mikor várnak arra, hogy továbbszállítsák őket. Ezután a vádlott értesítette társait, majd közülük kijelölte azt, aki járművébe a határsértőket felvette, valamint azt a sofőrt is, aki az adott szállítást előfutóként biztosította. A csoport tagjai 2022. szeptember 29. és november 22. között 31 szállítást végeztek el, és így több mint száz határsértőnek nyújtottak segítséget az államhatár illegális átlépéséhez azzal, hogy őket a megadott koordináták szerinti helyre – jellemzően Komárom közelébe, a magyar-szlovák határtérségbe – elszállították. A vádlottak bűnösségéről a Szegedi Törvényszék fog dönteni.