Összesen 12 embert akadályoztak meg a rendőrök a határkerítés Csongrád-Csanád vármegyei szakaszán, hogy illegálisan Magyarországra lépjen – közölte szerdán az Országos Rendőr-főkapitányság.

A miniszterelnök belbiztonsági tanácsadója pedig a TV2 Mokka című műsorában beszélt arról, hogy Magyarország nem ért egyet az európai uniós migrációs paktummal. Bakondi György szerint a paktum visszahozza a kvótákat, azaz egy brüsszeli központból döntenék el, hogy melyik tagállamnak mennyi illegálisan érkező migránst kellene befogadnia. Magyarországnak táborokat kellene létrehoznia, ahol el kellene helyezni illegális bevándorlókat, itt kellene őket ellátni és elbírálni a menedékkérelmüket. Továbbá elutasítás esetén a kérelmezőket ki is kellene utaztatni oda, ahonnan jöttek. Ha nem akarnánk befogadni az érkezőket, akkor kiváltásként 9 millió forintot kellene fizetni minden egyes be nem fogadott illegális migráns után – mondta a belbiztonsági főtanácsadó. Bakondi György közölte azt is, válsághelyzetben a meghatározott kvóta fölött is további létszámot írhat elő az Európai Unió, és ebben az esetben pénzért már a kiváltás sem lenne lehetséges. Ez a szuverenitás súlyos sérelme: nem a magyar hatóság, nem magyar jogszabály döntené el, hogy kikkel élnek együtt a magyarok, hanem az Európai Unió központja – jelentette ki.