Egy autó is megsemmisült abban a tűzben Hódmezővásárhelyen, ami a Nyár utcában tört ki tegnap délután. A katasztrófavédelem hivatalos oldala szerint egy huszonöt négyzetméteres épület égett teljes terjedelmében, amelyben autót és tűzifát is tároltak. Ezek a tűz következtében megsemmisültek. A főépület tetőszerkezetére és a szomszédos terület udvarára is átterjedtek a lángok, amely során kerti bútorok károsultak. A tűzoltók négy vízsugárral fékezték meg a tüzet.