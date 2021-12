– A központban a fodrász, a kozmetikus, valamint a kéz- és lábápoló szakmát tanuló diákok tudják tölteni a gyakorlatukat, ezekben a szakmákban egyébként is gyakorlatihely-hiány volt korábban. Itt tizenkét modern, jól felszerelt, minőségi termékekkel ellátott munkaállomáson tudnak egyszerre dolgozni – tájékoztatott Dancsó Erika, a nonprofit kft. ügyvezetője. A központ megálmodója azt is hozzátette, az új képzési hely a tágas tereknek köszönhetően egyben továbbképzések, szakmai konferenciák lebonyolítására is alkalmas.