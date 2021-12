Vannak már flakonfúvó gépei is a Florinnak, a járványban akkora volt a flakonhiány, hogy ezeket a gépeket meg kellett vásárolni, hogy biztonságos legyen a gyártás. Az egyik látogatóbarát programpontban mindenki magának készíthetett kézkrémet, amit haza is vihetett. Egészen pontosan saját ízlése szerint illatosíthatta az előre kikevert alap „kencét”. Egy úr – ahogy a sorok írója is – az illatosítást inkább a szakértő belsős hölgyekre bízta.