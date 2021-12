– 1991-ben kezdődött. Zsombón éltem, ott is dolgoztam mint szociális gondozó és ápoló. A tanyavilágba jártam ki sokat, és úgy kezdődött, hogy kértem egy pohár vizet, de aztán elkértem a bögrét is, mert olyan szép volt. Hazavittem, kitettem, hogy hát ebből mégsem iszom, mert annyira szép. Aztán ez többször megismétlődött, és ha valakinek volt fölösleges darab bögréje, azt el is kértem – mondta a bögregyűjtő Borbála, miközben folyamatosan valamelyik bögréjéről beszélt. Az első darabra is jól emlékszik, de aztán benyitott a férje.

Minden bögrének története van. Fotó: Török János