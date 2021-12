A parkolási díjak kérdése többször többféleképpen is szóba került az elmúlt hónapokban Hódmezővásárhelyen. Márki-Zay Péter jó néhányszor sérelmezte, hogy a kormány a Covid-helyzetre való tekintettel több hónapra ingyenessé tette a parkolást. A településen ez 2020-ban állítólag 33 millió forint bevételkiesést eredményezett. Azt is megírtuk, hogy most már szigorúan ellenőrzik a kórház és mentőállomás közötti parkolót, ahol az önkormányzat tavaly tette fizetőssé a parkolást.