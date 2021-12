– Sosem gondoltam arra, hogy ne­­velőszülő legyek. Három gyereket vállaltunk a férjemmel, tizenkilenc évesen már anyuka voltam. Hamar kiröpültek a gyerekek, a férjem pedig külföldön dolgozott, így egy-egy hazalátogatásuk után nagyon üres volt a ház. A lányom vetette fel, hogy legyek nevelőszülő: az egyik régebbi osztálytársának édesanyja is ezt a hivatást választotta, és épp látta két kislánnyal. Erre azt mondta a lányom, hogy „anyu, végezd el az iskolát, legyél te is nevelőszülő, és hozz haza nekünk egy kislányt. Neki is jó lesz, meg neked is” – mesélte mosolyogva Borika.