A művelődési ház nagy termébe toppanót igazi adventi, karácsonyi hangulat fogadta, majdnem minden asztalon feldíszített fenyő idézte meg a szeretet ünnepét. Többen érdeklődtek, jártak asztaltól-asztalig válogatva a különböző termékek között, az apró díszektől a kerámiabögréken, az édességeken, a gyékény kosarakon át a karácsonyi ajtódíszig. Sok angyalkát is láttunk különböző anyagokból megformázva, valamint ékszereket gyöngyből és bőrből, filcdíszeket, mézet, lakásdekorációt és horgolást, nemez és üveg dísztárgyakat. A szebbnél szebb alkotásokat nemcsak megvehettük, magunk is elkészíthettük – akadtak erre vállalkozók, főleg gyerekek, de szüleik is kipróbálták ügyességüket igazi családi programként – a karácsonyi meglepetést szeretteinknek.