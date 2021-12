Öt év alatt kétezernél is több munkaórát töltöttek a vásárhelyi Tornyai János Múzeum régészei a tramtrain városi szakaszán: hozzávetőlegesen hét és fél ezer tárggyal gazdagodott a városi közgyűjtemény. Eddigi várostörténeti feltételezések bizonyítékai is felszínre kerültek a villamosvasút nyomvonalához köthető feltárásokon. A négyéves ásatás és a leletanyag mindenképp történelmi jelentőségű. Egyszeri és megismételhetetlen kutatási lehetőség kínálkozott egy ma már csaknem teljesen beépített, 3,6 kilométer hosszú nyomvonalon és annak környezetében. Az egészen március végéig látogatható tárlat a régészeti feltárás szemüvegén keresztül mutatja be a nagyszabású építkezés hódmezővásárhelyi mozzanatait. A régészeti leletek, a múltunkból ránk maradt tárgyak, mint történelmünk mozaikjai jelennek meg. A kiállítás érzékelteti, hogy az elmúlt évek során miként bővültek ismereteink, hogyan változott meg ezáltal Hódmezővásárhely múltjáról alkotott képünk.