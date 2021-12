Szerdán délután közmeghallgatást is tartott a közgyűlés, amelynek egyik fő témája a közétkeztetés kiszervezése volt. A közmeghallgatáson részt vett a nyertes cég, a Prizma Food Szolgáltató Kft. vezetője, Boros Attila is, aki elmondta, cégük a hét legnagyobb közétkeztetési vállalkozás egyike, naponta csaknem 50 ezer adag ételt állítanak elő. A környékben Orosházán, Békéscsabán és Medgyesegyházán is jelen vannak. Hódmezővásárhelyen január 1-től veszik át a konyhák működtetését. Mivel lakossági kérdés nem érkezett, Márki-Zay Péter azt mondta, szerinte a szülőket elsősorban az érdekli, hogy ehető étel kerül-e a gyermekük asztalára és milyen lesz a konyhai higiénia. Boros Attila hangsúlyozta, rendelet szabályozza, hogy mennyi cukor vagy só kerülhet az ételbe. Januártól a szülőket bármikor kóstolásra várják, ami díjmentes lesz, cserébe egy kérdőívet kell kitölteniük a tapasztalataikról.