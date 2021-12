– Ne feledkezzünk meg azokról, akik azért dolgoznak, hogy a városi közterületek rendben legyenek. Hódmezővásárhelyen is sokan végzik a településszépítő munkájukat kint, az utcákon akár 40 Celsius-fokban, de ilyenkor télen is, a kemény mínuszokban. Részben közmunkások, illetve a Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Zrt. munkatársai. Sajnos azt látjuk, hogy a létszámuk egyre kevesebb, egyre idősebbek és sokan egyre betegesebbek is, hiszen ez a munka megviseli a szervezetet, az egészséget – mondta Détár Zoltán, a Vitézi Rend hadnagya, aki tavaly szervezett a közterületen dolgozóknak első alkalommal főzést a városban.

– A visszajelzés az elmúlt év karácsonya előtt is nagyon pozitív volt. Úgy döntöttem, a lehetőségeim szerint idén is meglepem őket. Egy ünnepi „gazdaglevest”, tárkonyos-tejszínes bárányragulevest készítettem, összesen hatvan adagot. Értesítettem azokat is, akik most szabadságon vannak, hogy ők se maradjanak ki – közölte.

Forrás: Kovács Erika

Détár Zoltán ehhez a saját nevelésű bárányát adta, a leves több mint tízféle zöldséget is tartalmazott, például sárgarépát, zellert, szárzellert, zöldborsót, zöldbabot. Az ételt speciális fűszerkeverékkel ízesítette. A két bográcsba 4 kilo­gramm citrom leve is került, valamint egy-egy üveg balzsamecet és rengeteg tejszín.

Détár Zoltán év végén a szolgálatot teljesítő mentősöket és a tűzoltókat is meglepi egy bográcsos finomsággal.