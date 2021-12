– Egy édesanyával találkoz­tam az iskola előtt, hozta a gyermekét, és mesélte, hogy most ő is a Covid-osztályon dol­­gozik. Panaszkodott, mi­­lyen megterhelő lelkileg ez a fel­adat, ezért megkérdeztem tőle, hogyan segíthetnénk. Ő vetette fel, hogy esetleg a gyerekek rajzolhatnának nekik – mesélte Balogh Kinga intézményvezető. Kezdeményezte is ezt egy értekezleten, kollégái pedig egyből lelkesen részt vállaltak a munkában. Az alsós osztályokból pillanatok alatt több száz alkotás érkezett be, amelyeket az ötletgazda édesanyával el is küldtek az egészségügyi intézménybe.