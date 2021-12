Decemberben két ügyért is összefog a Szentesi Boros Sámuel Technikum, ahol a korábbi évekhez hasonlóan idén is adománygyűjtést szerveznek. A Mogyoró Állatmenhely számára gyűjtenek állateledelt, valamint a Re-Formáló Egyesület által alapított „Enni adok” akció ételdobozait is megtöltik tartós élelmiszerekkel. Az adománygyűjtés nagy lelkesedéssel folyik az iskolában, valamint osztályonként felosztva a termekben. Az adományokat december közepén adják át az állatotthonnak.