– A Tölgyes utca egy 750 mé­­teres földút. Ha elkészül a szilárd burkolat, akkor az utca elvezetheti az északi városrész forgalmának egy részét, nagyban tehermentesítheti az Iskola és a Vasút utcát. Ez a két utca jelenleg rendkívül forgalmas. Az Iskola utcán található az ál­­talános iskolánk és az egészségházunk is, valamint a posta és a művelődési ház is megközelíthető ebből az irányból. Sok mezőgazdasági gép is áthalad ezen az úton, amiket ugyancsak kiterelhetünk majd a megerősített alappal rendelkező útra – tudtuk meg Szebellédi Endrétől, Nagymágocs polgármesterétől. Hangsúlyozta, az utca aszfaltozása már fél évszázados vágya a település lakóinak, ami Farkas Sándor országgyűlési képviselő munkájának köszönhetően most valóra válhat.

– Közel 140 millió forint ál­lami támogatást kaptunk a kormánytól. A kivitelező tavasszal, a jó idő beálltával kezdi a munkát – említette meg a polgármester. Ha a Tölgyes utcát leaszfaltozzák, akkor Nagymágocs utcáinak 99 százaléka lesz szilárd burkolatú.