– Egy Fenntartható Városfejlesztési Stratégiát készít az ön­­kormányzat, ez a dokumentum feltétele a 2021–2027-es uniós költségvetési időszak forrásfelhasználásának. A stratégia tervezése során a város felülvizsgálja, vagy újradefiniálja jövőképét, cselekvési tervét, valamint megalapozza a város további, jövőben elkészítendő stratégiai dokumentumait is – tájékoztatott Gácsiné Sipos Andrea, a Fejlesztési, Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Iroda csoportvezetője.

Mint megtudtuk, a készülő stratégiában a következő bő öt év városfejlesztési céljait határozzák meg. A fejlesztések fő csapása a városrehabilitációs program folytatása lenne, a bö­kényi városrész felújítása után a központi területek, az Ifjúsági tértől kezdődően a Hunyadi tér és a Dózsa György tér felújítása kapná a hangsúlyt.

Átalakulhat a városközpont képe a következő években. Fotó: Majzik Attila

Emellett cél a Körös-torok to­vábbi fejlesztése, az Ipari Park kibővítése egészen az elkerülő útig, a csapadékvíz-elvezetés kér­­dése is tervben van, valamint a bokrosi városrész rehabilitáció­ja. Energetikai programokban is részt venne az önkormányzat, illetve az óvodák kapcsán az udvarok rendezése, játszóterek kialakítása is kitűzött cél. Mint Gácsiné elmondta, ah­­hoz, hogy valóban olyan jövőképet fogalmazzanak meg, aminek megvalósulása a többség elégedettségét szolgálja, fontos a közösséggel való együtt gondolkodás, az itt élők véleményének megismerése.

Ezért a város honlapján egy kérdőívet tettek közzé, amelynek kitöltésével a tervezőmunkát tudják segíteni a csongrádiak, erre december 20-ig van lehetőség. A fenntartható városfejlesztési stratégia várhatóan jövő ta­­vaszra készül el, ezt követően kerül majd a város képviselő-­testülete elé.