– Nehéz gazdasági helyzetből indult ez a képviselői ciklus, 2020-ban ezért nagyon meg kellett húzni a nadrágszíjat. A takarékosság és a gondos gazdálkodás mellett azonban 2021-re sikerült kiegyensúlyozott költségvetést alkotni, amit tartani is tudtunk. Így a tavalyi évünk már könnyebb volt – kezdte évértékelőjét Turda Gábor, Dóc polgármestere. A koronavírus-járvánnyal kapcsolatban elmondta, a pandémia érzékeny veszteségeket okozott, és nemcsak a családok, hanem a közösség szintjén is.

– Sok rendezvényünk elmaradt, de szerencsére nyártól már többet meg tudtunk tartani. A nagy sikerű júliusi falunapon érezhető volt, hogy szükségük volt már az embereknek ilyen programra. De volt tök jó napunk is októberben, falumikulás és falukarácsony, ahol meg tudtuk ajándékozni a gyerekeket és az időseket, és adventi gyertyagyújtásokat is tartottunk. Tavaly már működött a horgásztagozatunk, és aktív a polgárőr egyesületünk is. Kezd tehát visszatérni az élet a rendes kerékvágásba – fogalmazott a polgármester, aki nagyon büszke arra is, hogy tavaly a falunap előtt önerőből ki tudtak fizetni egy szúnyoggyérítést is.

Több pályázat is befejeződött Dócon az elmúlt évben: átadták például a felújított ravatalozót és az Arany János utca megerősített burkolatát, illetve vásároltak külterületi utakat karbantartógépeket is.

– Sok pályázat azonban még mindig folyamatban van – tette hozzá Turda Gábor.

– A játszótér befejezése már régóta húzódik, remélhetőleg tavasszal át tudjuk adni. De van két támogatásunk az önkormányzati épület felújítására, kaptunk pénzt a csapadékvíz-elvezető rendszer korszerűsítésére is, illetve a Hungarikum pályázaton is nyertünk a Bergendóc Szociális Szövetkezettel közösen a levendulakert fejlesztésére. De figyeljük a TOP Plusz és a Magyar falu program kiírásait is – sorolta a polgármester, aki mozgalmas évre számít idén, melyben rengeteg munka vár a képviselő-testületre.