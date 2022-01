Számos program várta a gyerekeket, mindjárt az elején megtudták, mi a titka a jó szörpnek. Természetesen a kitűnő vízből készült szóda, és a csak gyümölcsöt tartalmazó szörp – ebből kóstoló is jutott mindenkinek.

Egyik erős és sok résztvevőt megmozgató programpont volt Bagi Alexandra karate világbajnok részvételével szervezett akadályverseny, amely bemelegítéssel kezdődött és jó hangulatban zajlott. Volt bőrözés múzeumpedagógusokkal, Áprád népe és madárbarát foglalkozás, közlekedési totó, kvízjáték, kerékpáros- és táncbemutató. És számos ötletes egyéni és közösségi játék.

A nagyobbaknak is akadt értékes program, a két nyolcadikos osztálynak az iskolában Drimba Tibor maroslelei polgármester tartott ifjúsági szemléletformáló előadást. Nem mint településvezető, hanem olyan háromgyermekes családapa, aki 18 évet lehúzott a Szegedi Fegyház és Börtönben. Beszélt arról, hogy az elején még 30 év fölött, negyvenhez közel volt a bekerült elítéltek többsége, a vége felé az átlagéletkor csökkent. És a többségüknek volt káros szenvedélye, köztük a kábítószerfüggőség. A kevésbé káros függőségekkel kezdte, és hangsúlyozta, hogy a dohány, az alkohol és a kávé mellé az energiaitalokat is odasorolja, amelynek a fogyasztása drasztikusan megemelheti a pulzust. Beszélt az internetfüggőségről, ami most járványidőszakban speciális megközelítést igényel.

– A közösségi oldalak beszippantják a gyerekeket és a felnőtteket is, számos káros mellékhatással, néha az is jobb, ha bandáznak a fiatalok a parkban, okostelefon nélkül, csak úgy – mondta. Ezzel együtt fontos a baráti társaság megválasztása, ezt számos személyes példával is illusztrálta.

Drimba Tibor előadása Domaszéken. Fotó: Karnok Csaba

Bagi Alexandra sportfoglalkozása Domaszéken