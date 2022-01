A német-amerikai fejlesztésű Pfizer-BioNTech koronavírus elleni oltóanyaggal, a Comirnaty-vakcina gyerekek oltására alkalmas változatával oltják a kicsiket a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ oltópontján. Információink szerint egyre több szülő dönt úgy, hogy beoltatja gyermekét. A beoltott gyerekek a bátorságukért egy oklevelet is kapnak az oltás mellé.

Országszerte az 5-11 év közöttiek korcsoportjában már 67 ezer oltást adtak be. Továbbra is érkeznek az oltóanyagok, jelenleg további több mint 50 ezer gyerek mindkét oltására elég oltóanyag van tartalékban. Az 5-11 éves gyermekek oltása továbbra is csak előzetes időpontfoglalással lehetséges a kórházi oltópontokon vagy a házi gyermekorvosoknál.

Magyarországon 2021. december 15-én kezdődött a gyermekek oltása, amelyre 77 kórház van kijelölve, valamint a házi gyermekorvosok. A szülők számára folyamatosan nyitva van a regisztrációs és az időpontfoglaló honlap.

Az oltásokban használt mRNS-technológia terén végzett úttörő kutatásáért Karikó Katalinnak ítélték oda az idei Tudomány a Jövőért Solvay-díjat. Szeged díszpolgára a szintetikusan előállított hírvivő RNS biokémiai módosításával kapcsolatos munkája tette lehetővé a vakcinák gyors kifejlesztését. A 2013-ban alapított Solvay-díjjal egy tudós olyan jelentős felfedezését ismerik el, amely kiemeli a tudomány és a kémia alapvető szerepét a világ legsürgetőbb kihívásainak megoldásában.

Szerda reggelre újabb 298 koronavírus fertőzöttet azonosítottak Csongrád-Csanád megyében, ahol a járvány kitörése óta eddig 59 ezer 218-an betegedtek meg.