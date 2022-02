– Márki-Zay Péter, a baloldal miniszterelnök-jelöltje nyilatkozataiban többször élesen bírálta a 13. havi nyugdíj újbóli bevezetését. Veszélyes felelőtlenségnek nevezte a 13. havi nyugdíjat, és böszmeségnek titulálta, hogy válság idején a kormány újra bevezette azt – emlékeztetett Chovanecz Kata, a szegedi Fidesz önkormányzati képviselője keddi sajtótájékoztatóján.

A képviselő leszögezte, Márki-Zay Péter szerint az a baj, hogy rendkívül nehéz megszüntetni a 13. havi nyugdíjat és rezsicsökkentést. Megjegyezte, ezen kijelentései alapján teljesen egyértelmű lehet mindenki számára, hogy mire készül.

Chovanecz Kata figyelmeztetett, az ellenzéki összefogás politikusai, köztük Mihálik Edvin és Szabó Sándor sem határolódik el Márki-Zay Péter kijelentéseitől. Hozzátette, a baloldal hatalomra kerülése esetén, ahogyan korábban, most is megszüntetné a 13. havi nyugdíjat. A képviselő emlékeztetett a Gyurcsány-Bajnai kormány egyszer már elvette idős honfitársainktól ezt a juttatást.

– Az ellenzéki pártszövetség győzelme esetén ismét ők kerülnének kormányra, és valószínűleg most sem döntetnének másként. Amennyiben a Fidesz-KDNP kap bizalmat április 3-án a választóktól, továbbra is biztosítja majd a nyugdíjak értékállóságát, a nyugdíjprémiumot és a 13. havi nyugdíjat – mondta el a szegedi képviselő.

Mint ismert, a kormány a járvány miatt döntött úgy, hogy még több támogatást szeretne adni az időseknek, ezért előrehozták a 13. havi nyugdíj kifizetését. Februárban tehát dupla nyugdíj érkezett az idősekhez, az átutalás 11-én, míg a postai kézbesítés pedig 9-én kezdődött meg. Zsigó Róbert családokért felelős államtitkár bejelentése szerint a 13. havi nyugdíj kifizetésére 371 milliárd forintot fordított a kormány, amit a gazdaság jó teljesítménye teszi lehetővé. Hozzátette, fontosnak tartják, hogy a gazdasági növekedésből a gyermekes családok, a munkavállalók és a fiatalok mellett az idősek is részesüljenek.

Az államtitkár elmondta azt is, hogy a nyugdíjasok megélhetését a rezsicsökkentés, és több alapvető élelmiszer árának a befagyasztása is segíti. Zsigó Róbert úgy fogalmazott, hogy a választások közeledtével a baloldal megint csak ígérget az időseknek, ugyanúgy, mint a 2006-os kampányban. Éppen ezért arra kérte az időseket, ne hagyják, hogy kihasználja őket a baloldal, hiszen az idősek megbecsülésében is előre kell menni, nem hátra.

