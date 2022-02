Lesznek még járványok, de reményeink szerint sokkal enyhébb tünetekkel és jóval kevesebb esetszámmal, egészen addig, amíg át nem alakul a koronavírus egy náthaszerű, felső légúti panaszokat okozó betegséggé – jelentette ki kedden este Jakab Ferenc, a Koronavírus-kutatási Akciócsoport vezetője.

A szakember Szekanecz Zoltánt belgyógyászprofesszorral és Kulcsár Andrea oltásspecia­listával közösen számolt be a koronavírussal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról a MedicalScan által szervezett online szemináriumon.

A hallgatóság kérdéseire válaszolva ismertették a legfőbb információkat, így például azt, hogy már az állatkísérleteknél tart a magyar fejlesztésű, Covid19 elleni orrspray, és a tervek szerint áprilisig még ennél is előrébb jutnak a fejlesztők.

Elárulták, az osztrák–magyar fejlesztésként emlegetett orrspray, vagyis a hazánkban Allergodil néven kapható szer is hatékony a vírussal szemben. Azt tanácsolták, hogy naponta maximum 3-4 alkalommal használjuk, és főként akkor, mielőtt nagyobb tömegbe mennénk.

Ugyanakkor leszögezték, to­vábbra sem bizonyított az, hogy az étrend-kiegészítők és a vitaminok megóvnak attól, hogy elkapjuk a vírust, ezért azt javasolták, hogy mindenki az oltás felvételével, a maszk használatával és a rendszeres kézmosással óvja magát a betegségtől. Hozzátették, a vitaminok szedése ettől még fontos, például a D- és a C-vitamin bevitele.

Hangsúlyozták, aki megkapta mindhárom oltást, de elkapta a vírust, biztosan várhatja, hogy nála nem lesz súlyos lefolyású a betegség. A vakcina beadatását követő 6–9 hónapig biztos a védettség – tették hozzá.

Figyelmeztettek, mindenkinek egyénileg reagál a szervezete az oltásra, ez a reakció pedig számos tényezőtől függ, például attól, hogy van-e valakinek alapbetegsége vagy kap-e gyógyszeres kezelést. A szakemberek rámutattak, az immunbetegek mindenképp kérjék a negyedik, emlékeztető oltást, valamint azok az idősek és krónikus betegek is, akik még tavaly nyáron kapták meg a harmadik adag vakcinát.

Hozzátették, a Janssen-oltásból nem elég egy, két adag kell belőle ahhoz, hogy a súlyos betegséget megelőzzük. Beszámoltak arról is, hogy a sportolóknak fokozatosan kell visszatérniük a fertőzést követően, mindenképpen részt kell venniük egy sportorvosi, kardiológiai vizsgálaton.

Fontos tudni azt is, hogy a koronavírus elleni gyógyszerek nem váltják ki a vakcinát, hiszen azok abban segítenek, hogy ne váljon súlyossá a betegség a fertőzötteknél. Végül pedig arról is beszéltek, hogy azok a nők is bátran kérhetik a koronavírus elleni vakcinát, akik lombikbébiprogramban terveznek részt venni, hiszen az oltás nem befolyásolja azt.