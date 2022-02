Különösebb gondot nem jelentenek, belterületen időnként megjelennek – mondta Ujvári László, Balástya polgármestere a gazda nélküli, vagy megszökött kutyákról, amelyek a legkisebb településen is problémát okoznak. Hozzátette, egyfajta megoldást jelenthet az ivartalanítás, amelyre pályázaton nyertek forrást, illetve befogják és biztonságos helyre szállítják a kódorgó jószágokat.

Bakson, Búza Zsolt polgár­mester közlése szerint a kóbor kutyák állandó gondot jelentenek, egyszerre nyolc-tíz is szokott lenni, és hiába fogják be az ebeket, a környéken nincs telep, menhely vagy erre szakosodott alapítvány, amely befogadná az állatokat, mert azoknál is telt ház van. – Még úgy sem, hogy minden költséget vállalna önkormányzatunk, saját telep létrehozására viszont nincs lehetőségünk. Ezért jobb híján igyekszünk a feltételezett tulajdonosokra hatni, hogy jobban figyeljenek az állataikra – tette hozzá.

Pusztaszeren nem veszélyes a helyzet, időnként találnak csak a la­kosok kóbor kutyákat – tudtuk meg Máté Gábor polgármestertől.

Csengelén sem jellemzőek a gazda nélkül flangáló ebek. – Legutóbb egy idősebb nő jelezte, hogy veszélyben vannak a tyúkjai egy kicsapott kutya miatt, amelyet aztán az, aki eladta egy helybelinek, befogott és elvitte – elevenítette fel Tóth Tibor polgármester.

Makra József, Ópusztaszer első embere arról számolt be, hogy időszakosan fordul elő a jelenség, akkor befogják az állatokat, és biztonságos telephelyre viszik őket.

– A kiszökött vagy kicsapott gazdátlan kutyák nem okoznak nagyobb gondot, emberre nem támadnak, de a bicikliseket megkergetik. Viszont több csippel és oltással sem rendelkezik. A gazdákat írásban figyelmeztetjük – közölte Tódor Sándor kisteleki városrendész.

A hétvégén 3 eb volt a menhelyükön, ebből egy már visszakerült a gazdájához, egy másiknak ismerik a tulajdonosát, csippel ellátva, beoltva kerül vissza hozzá, és a költségeket neki kell állnia.