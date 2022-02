Két első osztály indítását tervezik szeptemberben a Gregor József Általános Iskolában. Az egyforma tanrendű osztályokban háromtanítós rendszer működik. Ez azt jelenti, hogy az egyik pedagógus matematikát oktat, az osztályfőnök magyart, és a harmadik tanítóval együtt mindannyian viszik a napközit is, vagyis délutánonként is lehetőség van a gyerekek szakszerű segítésére.

Különlegesség, hogy idén az egyik osztályt egy férfi tanító kapja majd meg – ilyen a városban kevés iskolában van. Az angol nyelvet elsőtől kezdve csoportbontásban oktatják, felső tagozatban pedig a szintfelmérő alapján beosztott nívócsoportokban heti 5 vagy 3 órában.

– Az idei tanévtől angol nyelvi lektorunk is van, aki 5–8. évfolyamig tart kommunikációra, a felvételi tematikájára épülő nyelvi órákat – mondta el Pocsai Blanka intézményvezető. Az iskolában a Konfuciusz Intézettel való együttműködésnek köszönhetően 3. évtől lehetőség van kínai nyelv tanulására is, amelyet anyanyelvi tanár oktat.

Az induló két elsős osztály az osztályfőnökök vezetésével háromtanítós rendszerben működik majd a Gregor-iskolában. Fotók: Frank Yvette Forrás: Frank Yvette

A nyelvoktatás mellett a másik fő profil ökoiskolaként az élménypedagógiára épülő környezettudatosságra nevelés, amely a mindennapokat is áthatja. Szelektíven gyűjtik a hulladékot, minden szinten palackprést találnak a diákok, az iskola előtti kupakgyűjtő szívben pedig folyamatosan jótékonysági céllal gyűjtenek. Az iskolának van saját fű­­szerkertje, virágnaptára, és nemrégiben egy rovarhotelt is kihelyeztek.

Az intézményben működő Gregor Program célja a művészetekkel történő alapozás, amelyhez a Pro Musica Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és a Fagler Ede Alapítvány nyújt szakmai tá­mogatást.

– A program részét képezi az ének-zene tantárgy nívócsoportos oktatása 2. évfolyamtól 7. évfolyamig, illetve a délutáni idősávba beépített hangszeroktatás. Az iskola énekkara ötszörös arany minősítéssel rendelkezik. A jövő tanévben pedig egy teljesen új rendszer, az élménypedagógiára épülő ének-zene-oktatás bevezetését tervezzük – sorolta az intézményvezető. Emellett kézműves-öko és drámaszakkör is működik, utóbbi jelenleg A Pál utcai fiúk musical színpadra állításán dolgozik, amelyhez a szerzők engedélyét is beszerezték.

A Gregor-iskolának együttműködési megállapodása van a Pick Szeged és a Szedeák sportegyesületekkel, így kézilabdából és kosárlabdából is az utánpótlás-nevelés bázisintézménye. A legtehetségesebb diákoknak így innen egyenes útjuk lehet a klubok felé. Ezek mellett úszásoktatás és akrobatikus rock and roll csoport is működik, az intézmény hatalmas udvarán pedig a szünetekben is biztosított a mozgás lehetősége.

Az iskola honlapján további információkat találhatnak, il­letve a tervek szerint március végén a tegnapi online bemutatkozás után személyesen is fogadják majd az érdeklődőket a tavaszi zsongás programon.