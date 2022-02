A szentesi születésű Szentesi Zöldi László szerint az orosz-ukrán háborúnak mindenképpen lesz hatása az április 3-i országgyűlési választásra.

Másképp gondolkodnak a háborúról is

- A kormányoldal az uniós és a NATO partnerekkel együtt képviseli azt a nézetét, amit a miniszterelnök is megfogalmazott, hogy elítéljük Ukrajna megtámadását. Az ellenzék többet szeretne. Márki-Zay Péter, a balliberális oldal miniszterelnök-jelöltje úgy fogalmazott, hogy szeretné, ha adott esetben, NATO felkérésre magyar katonák és fegyverek is érkezhetnének Ukrajnába – Szentesi Zöldi László és nem rejtette véka alá az ellenzékkel kapcsolatos véleményét.

- A baloldal keresi önmagát. Igazából a baloldal kifejezés nem fejezi ki pontosan azt a furcsa összefogást, ami a Jobbiktól egészen az új liberális DK-ig terjed. Az egyetlen cél, ami összeköti őket, a Fidesz leváltása. Ha van is programjuk, ha vannak is szakpolitikai kérdések, amelyekben újszerűen tudnának megnyilvánulni, azok teljes mértékben háttérbe szorulnak az Orbán Viktor és a magyar kormány elleni, néha minőségibb, néha kevésbé minőségi kirohanásokban. Az ellenzéktől ebben a kampányban több konkrétumot, több szakszerű megnyilvánulást várnának el a szavazók – fejtette ki a véleményét.

Marad a saját út, vagy mások mondják meg, mit tegyünk?

Szentesi Zöldi László hangsúlyozta, a választások tétje, hogy Magyarország folytatja-e az autonóm, saját útját járó nemzeti politikáját, amit a Fidesz az elmúlt 12 évben megvalósított, vagyis folytatjuk a nemzeti politikát, vagy mások mondják meg külföldről, hogy a saját életünket érintő legfontosabb kérdésekben, a bevándorlástól kezdve a gyermekeink védelméig mit szabad a magyar embereknek tenniük.

- Nem tartozom azok közé a közéleti szereplők közé, akik a kelleténél nagyobb érzelmekkel beszélnek olyan politikusokról, akikkel nem értenek egyet, de itt, Hódmezővásárhelyen megkerülhetetlen Márki-Zay Péter személye. Mélységesen szomorúnak tartom azt, ami Vásárhelyen történik. Vásárhely nem is olyan régen még egyfajta példakép volt a megye más települései számára. Páratlan fejlődésen ment keresztül. Vásárhelynek nagyon erős városi rangja volt, ami az elmúlt 4 évben elveszett. Az emberek egymásnak ugrottak, ha vásárhelyiek Facebook-oldalára téved valaki, 3 perc alatt kiderül, ki melyik oldalra húz. Ennek nem így kellene lennie, de ha egy elefánt tör be a porcelánboltba, akkor annak ez a vége – emelte ki. Szerinte Vásárhelyen az is lesz a kérdés április 3-án, hogy a helyiek esélyt adnak-e az építkezésnek, a hagyományok folytatásának, vagy továbbra is marad a megmagyarázhatatlan és néha eszetlen gyűlölet.

Máshol virágot és mécseseket visznek

Lapunk megkérdezte a Magyar Nemzet lapszerkesztőjét, hogy mit szól ahhoz, hogy a kommunizmus áldozatainak emléknapján, akkor, amikor a szomszédban háború dúl, Márki-Zay Péter sátoros bulit tart koncertekkel, humoristákkal az első polgármesterré választása örömére?

- A kommunizmus áldozatainak emléknapján vidám hangulatú showműsort tartani, az én értékítéletem szerint ízléstelen és kegyeletsértő. Máshol virágokat és mécseseket visznek az emberek az áldozatok sírjaira – emelte ki.