A gyurcsányi egészségpolitikát vinné tovább a Márki-Zay Péter vezette baloldal a szegedi Fidesz szerint. Chovanecz Kata, a párt szegedi önkormányzati képviselője keddi sajtótájékoztatóján emlékeztetett arra, hogy Márki-Zay Péter korábban egyebek mellett arról beszélt, hogy az egészségügy üzlet. A baloldal miniszterelnök-jelöltje akkor azt mondta, hogy „álszentség lenne azt mondani, hogy az egészségügy nem üzlet. Őszintén szólva én nyugodtabb vagyok, ha az egészségügy üzlet, minthogyha nem üzlet. Nincs ingyenes egészségügy, ez egy illúzió".

A fideszes képviselő szerint ezt a politikát valósította meg Gyurcsány Ferenc is 2010 előtt, amikor kórházakat zártak be vagy privatizáltak, kórházi ágyakat szüntettek meg az állami egészségügyben, és vizitdíjat, receptdíjat és kórházi napidíjat vezettek be.

- Mindezeket az intézkedéseket megszavazták a parlamentben Szeged baloldali képviselői is, s a Márki-Zay és Gyurcsány vezette baloldal szegedi jelöltjei - Szabó Sándor és Mihálik Edvin - most is ezt a politikát támogatja – fogalmazott Chovanecz Kata.

Hozzátette, hogy ez várható akkor, ha a baloldal kerül hatalomra április 3-a után. Azaz újra kórházbezárások, privatizáció és fizetős egészségügy várna a magyar emberekre.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy a Fidesz-KDNP-kormány száz éve nem látott fejlesztéseket valósított, illetve valósit meg az egészségügyben, Szegeden is. Az elmúlt időszakban megtörtént a Pszichiátriai Klinika aktív és rehabilitációs tevékenységének és a Neurológiai Klinikának a fejlesztése, felépült a legújabb klinikai tömb, de hamarosan elkészül a Gyermekgyógyászati Klinika Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai részlege, s küszöbön áll az új Infektológiai Klinika felépítése is.

- A fejlesztések a következő ciklusban is folytatódni fognak - miközben a kormány megszüntette a hálapénz sok évtizedes, orvosok és betegek számára egyaránt megalázó gyakorlatát, rendezte az orvosbéreket, és 3.5-szeresére emelte az ápolók fizetését – mondta még a fideszes képviselő.