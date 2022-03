Az országos fásítási program pályázatán nyert fákat azért itt ültették el, mert ezek várhatóan nagy lombozatúak lesznek, belterületen tehát a légvezetékek miatt aligha fértek volna el. Nagyjából 10 év múlva érik el azt a magasságot, hogy árnyékot adjanak – mondta a munkát irányító önkormányzati képviselő, Csordás Csaba.

A növényeknek a gödröket előzetesen a közmunkások ásták meg, és gondoskodtak a földlabdával elültetett csemeték tövének trágyázásáról, illetve öntözéséről is. Utóbbira a mostani száraz éghajlat miatt a későbbiekben is szükség lesz, de a gondozásra is ügyelnek. Még védőhálókat is kihelyeztek a vadkárok megelőzése érdekében.

Maroslelén nagy hagyománya van a fásítási akcióknak. Ültettek fákat az utcákban, a közintézmények udvarain, olykor magánadományozásból is, de volt példa arra is – meg is írtuk – , hogy a helyi polgárőrök ültettek el néhányat.