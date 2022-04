Már hosszú ideje a polgármesteri hivatal udvarán állt, nem tudtuk használni – mondta Drimba Tibor maroslelei polgármester arról a térkőgyártásra alkalmas gépről, amelyet most a helyi képviselő-testület döntése alapján odaajándékoztak a Nagyfai Országos Büntetés-végrehajtási Intézetnek. Maroslele első embere a napokban meg is nézte, ez miként működik az Algyőhöz közeli telepen.



A berendezést még 2016-ban szerezte be az önkormányzat egy pályázaton. A pontos értékét ma már nehéz megmondani, de jelenleg is több milliós lehet. Egy darabig működött is, jó minőségben termelte a járdák alapanyagát, csakhogy a gépnek állandó, 4 fős személyzetre van szüksége. Mostanra Maroslelén mindössze 16 közmunkás maradt, akik között egyetlen férfi van, így már jó ideje nem tudták használni.



Drimba polgármesterré vá­­lasztása előtt a büntetés-végrehajtásban dolgozott, ezért jutott eszébe, hogy a náluk kihasználatlanul álló gépet átadják a Nagyfa Alföld Kft.-nek.

Úgy gondoltam, jó lenne egy új munkalehetőséget ad­­­­ni a fogvatartottaknak. Az épí­­tőiparban nagy munkaerőhiány van, és aki odabent megtanulja a térkőkészítést, szabadulása után minden bi­­zonnyal könnyebben tud majd elhelyezkedni – mondta.



A gépet a nagyfai büntetés-­végrehajtási intézet egy egykori, régóta üresen állt istállóban helyezte el. Már dolgozik is, eddig több száz négyzetméternyi térkövet gyártottak vele. Drimbának nincs tudomása arról, hogy az országban hasonló együttműködés lenne valahol egy önkormányzat és egy fegyintézet között. Hozzátette, később akár a fogvatartottak is besegíthetnek a maroslelei önkormányzatnak, például ároktisztításban vagy hasonló munkákban, amelyeket korábban közmunkások végeztek itt.