Tavaly októberben vágott bele a mezőgazdasággal, fóliás ter­­mesztéssel foglalkozó kiste­leki Kurucsai és Társa Kft. egy 4 hektáros területen fekvő, 135 ezer köbméteres öntözővíz-tározó építésébe, amelynek szakmai gesztora és kivitele­zője a vásárhelyi központú Tisza-Marosszögi Vízgazdálkodási Társulat.

Az igazgató, Balla Iván el­mondta, hogy a vízmegtartás, a takarékoskodás miatt is fontosak az ilyen és ehhez hasonló beruházások.

A kisteleki főcsatorna víz­­szintjét és -mennyiségét is egyensúlyban tartja majd a zsilipekkel, belvízkor védekezésként befogadja a felesleget, majd később visszatöltheti, így nem vész el az értékes, nyugodtan állíthatjuk, kincset érő víz a semmibe. A környező élővilágnak is fontos lehet, és például úgy tudom, halat is telepítenek majd bele

– mondta a vízügyi szakember.

Az elsődleges szempontunk, hogy legyen benne víz, és azzal öntözhessünk, az összes többi, a haltelepítéssel együtt csupán fontos lehetőség. Halat azért telepítünk, mert így is, úgy is belekerülnek a vízbe, így legalább olyanok lesznek benne, amilyeneket mi szeretnénk

– vette át a szót a cég képviseletében Kurucsai Tamás ügyvezető, termelés­irányító. Azt is elmondta, hogy a 450 millió forintos, 50 százalékos támogatási intenzitású pályázatból augusztusra megvalósuló tározó tudomása szerint a legnagyobb lesz Csongrád-Csanád megyében, amelyet kifejezetten növények öntözésére használnak majd.

Külföldön bármerre jártam, a kertészetek mellett mindenütt tározókat láttam, amelyekben gyűjtik az esővizet, és azzal ön­­töznek. A miénk képes lesz befogadni a térség akár egész éves csapadékmennyiségét. Jelenleg 200-250 méter mélyről származó ivóvízzel locsoljuk 17,5 hektáros területünket, a felsőbb rétegből származó a szűrés, tisztítás, vagyis a vastalanítás miatt iszonyatosan drága. Ha ezeket helyettesíthetjük, meg kell próbálni, és ez a „tó” akár 100 évig is itt maradhat

– magyarázta Kurucsai Tamás. Hozzátette, több beruházásukat ideiglenesen szüneteltetik, hogy most csakis a víztározóra koncentrálhassanak.